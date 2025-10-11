Antonietta Aluotto è morta sul colpo mentre Saverio Spina è deceduto in ospedale. Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di sabato 11 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 517 Variante Bussentina, all’altezza del comune di Caselle in Pittari (provincia di Salerno). Nel violento incidente stradale sono morte due persone — un uomo di 65 anni e la moglie di 55, entrambi originari di Monte San Giacomo — che viaggiavano a bordo di una delle moto coinvolte nello scontro. Si tratta di Saverio Spina, Angelone per tutti, e Antonietta Aluotto. Erano titolari di un’agenzia di pompe funebri nel comune del Vallo di Diano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scontro sulla Bussentina, muoiono marito e moglie di Monte San Giacomo: chi sono