Scontro frontale tra due auto sulla statale | impatto devastante tre i morti
Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di sabato 11 ottobre in provincia di Ferrara, lungo la statale Adriatica, nelle vicinanze dello svincolo per Monestirolo. La tragedia si è materializzata intorno alle sette del mattino quando due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scontro - frontale
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Incidente a San Mauro Torinese: scontro frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale
Incidente a San Mauro Torinese: scontro frontale tra due auto, tre feriti in ospedale
Scontro frontale a Mercato S.Severino: intervento sanitari Solidarietà Fisciano Vai su Facebook
Fenice, scontro frontale sulla nomina di Beatrice Venezi: sciopero il 17 ottobre e a rischio anche il Concerto di Capodanno. @thomasmackinson - X Vai su X
Incidente a Ferrara, tre morti (due giovani e una donna) nello scontro tra due auto sulla statale Adriatica - Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. Come scrive msn.com
Tragedia nella notte a Bolgare: morta una ragazza di 20 anni in un incidente frontale - Tragedia nella notte a Bolgare (Bergamo): una ragazza di 20 anni è morta in un incidente frontale, la dinamica ... Segnala notizie.it