Scontro frontale tra auto nel Ferrarese | le vittime avevano 41 27 e 21 anni

Si chiamavano Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni le tre vittime del violento frontale avvenuto questa mattina sulla statale Adriatica nel Ferrarese tra due auto. La donna viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un’azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi morti, residenti a Ravenna, viaggiavano sull'altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro frontale tra auto nel Ferrarese: le vittime avevano 41, 27 e 21 anni

In questa notizia si parla di: scontro - frontale

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Incidente a San Mauro Torinese: scontro frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale

Incidente a San Mauro Torinese: scontro frontale tra due auto, tre feriti in ospedale

Ancora vittime sulle strade, tre persone, tra cui due giovanissimi, hanno perso la vita nel ferrarese in uno scontro frontale. Un’altra ragazza è morta in provincia di Bergamo. Gabriele Carletti per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente a Ferrara, scontro frontale tra due auto: morti due giovani e una donna - X Vai su X

Scontro frontale sull’Adriatica nel Ferrarese: tre persone perdono la vita e due rimangono contuse - Sulla statale Adriatica, nel Ferrarese, due auto si sono scontrate frontalmente provocando il decesso di tre persone e la contusione di altre due, mentre le autorità indagano sulle cause e coordinano ... Da news.fidelityhouse.eu

Scontro frontale tra auto nel Ferrarese: le vittime avevano 41, 27 e 21 anni - Si chiamavano Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni le tre vittime del violento frontale avvenuto questa ... Si legge su msn.com