Scontro frontale tra auto nel Ferrarese | le vittime avevano 41 27 e 21 anni

Si chiamavano Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni le tre vittime del violento frontale avvenuto questa mattina sulla statale Adriatica nel Ferrarese tra due auto. La donna viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un’azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi morti, residenti a Ravenna, viaggiavano sull'altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

