Scontro fatale tra auto nella notte a Bolgare | muore una 23enne grave la sorella

Bergamonews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scontro violentissimo tra due auto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Bolgare è costato la vita ad una ragazza di 23 anni. Il tragico schianto si è consumato lungo la strada provinciale 91 bis poco prima delle 2,30 quando – secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti – un’auto Mercedes con tre giovani avrebbe sorpassato una Punto invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la vettura Audi Q2 con due sorelle: una di 23 anni alla guida e l’altra di 20 anni. Sul psoto i soccorsi con 4 ambulanze e tre auto mediche. La 23enne è stata rianimata sul posto per circa 45 minuti, trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII è deceduto al suo arrivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

scontro fatale tra auto nella notte a bolgare muore una 23enne grave la sorella

© Bergamonews.it - Scontro fatale tra auto nella notte a Bolgare: muore una 23enne, grave la sorella

In questa notizia si parla di: scontro - fatale

Scontro fatale sulla Faentina, carabiniere morto in moto. Il dolore di familiari e colleghi

Scontro fatale tra auto e minivan a Licodia Eubea: muore una bambina, genitori in gravi condizioni

Scontro fatale. Ciclista muore sulla Provinciale

scontro fatale auto notteCanicattì, scontro fatale tra auto-moto nella notte: morto 16enne - Incidente mortale a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un ragazzo di soli sedici anni, Mattia Iannuzzo, è morto nella notte dopo un incidente stradale lungo il viale Della Vittoria. Come scrive strettoweb.com

scontro fatale auto notteIncidente ad Angri, scontro fatale per un 20enne: un indagato per omicidio stradale - La tragedia si è consumata domenica notte, poco dopo le 2, in via Nazionale, all’altezza del ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Fatale Auto Notte