Scontro fatale tra auto nella notte a Bolgare | muore una 23enne grave la sorella

Uno scontro violentissimo tra due auto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre a Bolgare è costato la vita ad una ragazza di 23 anni. Il tragico schianto si è consumato lungo la strada provinciale 91 bis poco prima delle 2,30 quando – secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti – un’auto Mercedes con tre giovani avrebbe sorpassato una Punto invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la vettura Audi Q2 con due sorelle: una di 23 anni alla guida e l’altra di 20 anni. Sul psoto i soccorsi con 4 ambulanze e tre auto mediche. La 23enne è stata rianimata sul posto per circa 45 minuti, trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII è deceduto al suo arrivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

