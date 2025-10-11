Scontri tra ultras di Catania e Casertana | autostrada bloccata e momenti di paura
Scontri tra tifoserie si sono verificati sabato 11 ottobre lungo l’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte (Salerno), tra i sostenitori di Casertana e Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell’altra corsia. Secondo le prime ricostruzioni, circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni. Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it
