Scontri tra tifosi nel Salernitano | autostrada bloccata
Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è divieto che tenga, la nuova tendenza delle tifoserie è quella dell’incrocio in autostrada e alla fine capita di trovarsi con gli avversari in autogrill e dare il via a scontri. E’ quanto accaduto lungo l’autostrada, nel Salernitano, tra le uscite di Fratte e San Mango, con ultras che hanno pensato bene di fermarsi lungo la lingua d’asfalto e affrontarsi. Scontri accesi e autostrada bloccata con lunghe code. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
