Scontri tra tifosi nel Salernitano | autostrada bloccata

Anteprima24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è divieto che tenga, la nuova tendenza delle tifoserie è quella dell’incrocio in autostrada e alla fine capita di trovarsi con gli avversari in autogrill e dare il via a scontri. E’ quanto accaduto lungo l’autostrada, nel Salernitano, tra le uscite di Fratte e San Mango, con ultras che hanno pensato bene di fermarsi lungo la lingua d’asfalto e affrontarsi. Scontri accesi e autostrada bloccata con lunghe code. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scontri tra tifosi nel salernitano autostrada bloccata

© Anteprima24.it - Scontri tra tifosi nel Salernitano: autostrada bloccata

scontri - tifosi

Salernitana-Cavese, all'Arechi in 15mila: un derby blindato - Anzi, potevano essere almeno duemila in più, se si ...

Scontri a Napoli, non si placano le polemiche: "A Salerno 4 mesi per 4 sediolini, e ora?" - Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell'ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno ...

