Scontri tra tifosi di Casertana e Catania sull' A2 | auto bloccate traffico in tilt

Momenti di tensione, nella serata di oggi, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove - secondo le prime informazioni - si è verificata una rissa tra tifosi tra tifosi del Catania, di ritorno dalla trasferta di Giugliano (Napoli), e ultras della Casertana, che rientravano dalla gara di Picerno (Potenza). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: scontri - tifosi

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

Tre tifosi della Sampdoria e altrettanti del Genoa sono stati condannati per gli scontri con le forze di polizia avvenuti il 5 maggio del 2024 intorno a piazza Alimonda, alla Foce. Un episodio che ha inaugurato una breve ma intensa stagione di tensioni e reciproc Vai su Facebook

Scontri in piazza Alimonda: le condanne ai tifosi di Genoa e Sampdoria https://ift.tt/3snxuK2 https://ift.tt/ADtHhvB - X Vai su X

Salerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato - Scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull'autostrada di Salerno, all'altezza di San Mango. Da msn.com

A2 del Mediterraneo, violenti scontri tra ultras di Catania e Casertana: traffico in tilt - Circa 200 tifosi di entrambe le fazioni hanno invaso la carreggiata autostradale per fronteggiarsi con lanci di pietre, fumogeni e altro materiale ... Scrive infocilento.it