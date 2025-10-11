Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2 corsie invase e lanci di oggetti | tensione altissima

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri e tensione sull'A2 del Mediterraneo tra tifosi tra tifosi del Catania e della Casertana: corsie invase e lanci di oggetti da una carreggiata all'altra. Traffico bloccato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - tifosi

Torino-Modena, rischio scontri allo stadio Olimpico: stop ai biglietti per i tifosi emiliani

Caos a Como, scontri tra tifosi in Ajax-Celtic

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

scontri tifosi casertana cataniaSalerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato - Scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull'autostrada di Salerno, all'altezza di San Mango. Riporta msn.com

scontri tifosi casertana cataniaA2 del Mediterraneo, violenti scontri tra ultras di Catania e Casertana: traffico in tilt - Circa 200 tifosi di entrambe le fazioni hanno invaso la carreggiata autostradale per fronteggiarsi con lanci di pietre, fumogeni e altro materiale ... Secondo infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Tifosi Casertana Catania