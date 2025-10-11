Scomparso e trovato morto in ospedale il figlio di Giovanni | Possibile nessuno abbia cercato in quella stanza?

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it parla il figlio dell'uomo ritrovato senza vita nello stesso ospedale dove era scomparso 10 giorni prima: la famiglia vuole delle risposte chiare la morte di Giovanni Cuvello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scomparso - trovato

