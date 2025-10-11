Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin sui social gli appelli per trovarlo

(Adnkronos) – Non si hanno più notizie di Leo Artin Boschin, un giovane di 21 anni scomparso a Roma dalla notte del 9 ottobre, dopo essere uscito di casa a Trastevere alle due del mattino. Le ricerche si sono estese in tutta Italia: il ragazzo si sarebbe dovuto recare a Padova con alcuni amici. Non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: scomparso - roma

Emanuela trovata morta a Roma, è giallo: “È scomparso!”

Giuseppe Lancelotti scomparso a Roma, appello per ritrovarlo

Scomparso da Roma, trovato morto Giuseppe Lancellotti. Disposta l'autopsia

Leo Artin Boschin scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo https://ift.tt/UQMZGOu - X Vai su X

Cosa è successo a Daniel Patachi? L’uomo è scomparso da #Roma il #10ottobre 2021. Quel giorno è uscito di casa in zona Pineta Sacchetti, dove era ospite di alcuni amici. Qualcuno ha informazioni utili? [PAGINA]? https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomp Vai su Facebook

Leo Artin Boschin scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo - Capelli castani e occhi verdi, secondo quanto appreso ha con sé il cellulare che finora è risultato spento. Lo riporta romatoday.it

Leo Artin Boschin il 20enne scomparso da Roma, il Comitato: "Avvistato ad Arezzo" - Le ricerche di Leo Artin Boschin, il ventenne scomparso da Roma, proseguono con avvistamenti ad Arezzo e possibili spostamenti verso Padova. Riporta tag24.it