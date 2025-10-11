Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin sui social gli appelli per trovarlo

(Adnkronos) – Non si hanno più notizie di Leo Artin Boschin, un giovane di 21 anni scomparso a Roma dalla notte del 9 ottobre, dopo essere uscito di casa a Trastevere alle due del mattino. Le ricerche si sono estese in tutta Italia: il ragazzo si sarebbe dovuto recare a Padova con alcuni amici. Non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

scomparso roma 21enne leoLeo Artin Boschin scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo - Capelli castani e occhi verdi, secondo quanto appreso ha con sé il cellulare che finora è risultato spento. Lo riporta romatoday.it

scomparso roma 21enne leoLeo Artin Boschin il 20enne scomparso da Roma, il Comitato: "Avvistato ad Arezzo" - Le ricerche di Leo Artin Boschin, il ventenne scomparso da Roma, proseguono con avvistamenti ad Arezzo e possibili spostamenti verso Padova. Riporta tag24.it

