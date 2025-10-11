Scomparsa di Ennio Virlinzi Busi Confindustria Catania | Lascia un vuoto profondo
“La scomparsa di Ennio Virlinzi lascia un vuoto profondo nel mondo dell’impresa catanese. Cavaliere del Lavoro e già presidente di Confindustria Catania, Virlinzi ha rappresentato una generazione di imprenditori capaci di costruire, innovare e rischiare con coraggio, sempre con uno sguardo aperto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: scomparsa - ennio
Ostiense perde una grande figura con la scomparsa di Ennio Giori, una piccola grande storia di questa città sterminata. Questo quartiere gli deve molto: compresso tra il centro storico e Garbatella, Ostiense da Quartiere operaio ha viasuto negli ultimi 40 anni u - facebook.com Vai su Facebook
È morto l’imprenditore Ennio Virlinzi - CATANIA – È morto a Catania il Cavaliere del lavoro Ennio Virlinzi. Lo riporta livesicilia.it