Scippo nel centro storico con l' obbligo di firma | 19enne portato in carcere
La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne tunisino a San Fruttuoso, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova lo scorso 8 ottobre. Il precedente Ad aprile il giovane, insieme a due connazionali, aveva rapinato un passante in via San Luca: i tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: scippo - centro
Ruba il portafogli ad un anziano e fugge: nuovo scippo a Salerno centro
Lo scippo in pieno centro a Milano ripreso dalle videocamere stradali
Tre arresti dei carabinieri per uno scippo in centro a Sesto Calende https://varesenews.it/2025/09/tre-arresti-dei-carabinieri-per-uno-scippo-in-centro-a-sesto-calende/2349082/… #carabinieri - X Vai su X
*Mariconda: scippo ai danni di una donna* ? Una nuova emergenza, considerato il numero in crescita progressiva di scippi in svariate zone della città, in centro come in periferia Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #donn - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, approvato il disciplinare al Regolamento per il centro storico - Arezzo, 2 ottobre 2025 – Cortona, approvato il disciplinare al Regolamento per il centro storico Una guida per decoro, vivibilità e per lo sviluppo delle attività produttive ... lanazione.it scrive