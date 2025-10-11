Scippo nel centro storico con l' obbligo di firma | 19enne portato in carcere

Genovatoday.it | 11 ott 2025

La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne tunisino a San Fruttuoso, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova lo scorso 8 ottobre. Il precedente Ad aprile il giovane, insieme a due connazionali, aveva rapinato un passante in via San Luca: i tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

