Sciopero record alla Arconvert | il 95% degli operai si ferma contro un clima aziendale insostenibile

Un messaggio forte e compatto arriva dallo stabilimento Arconvert di Arco, azienda del gruppo Fedrigoni: il 95% dei lavoratori ha aderito allo sciopero di quattro ore proclamato da Slc Cgil e Uilcom per denunciare un clima aziendale ormai diventato insostenibile.La protesta, articolata su più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

