Sciopero record alla Arconvert | il 95% degli operai si ferma contro un clima aziendale insostenibile
Un messaggio forte e compatto arriva dallo stabilimento Arconvert di Arco, azienda del gruppo Fedrigoni: il 95% dei lavoratori ha aderito allo sciopero di quattro ore proclamato da Slc Cgil e Uilcom per denunciare un clima aziendale ormai diventato insostenibile.La protesta, articolata su più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - record
Salari bassi, turni massacranti, contratto scaduto: lavoratori pronti allo sciopero nella Catalogna dei record turistici
INSEGNANTI PER LA PALESTINA DALLA COREA SUPPORTO PER SCIOPERO GENERALE IN ITALIA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALISTA DA LAVORATORI E LAVORATRICI SCUOLA A OPERAI IN LOTTA IL 3 OTTOBRE Pubblichiamo il materiale arrivato - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, le manifestazioni in Umbria. VIDEO - X Vai su X
FERROVIE: SCIOPERO MACCHINISTI, PER ORSA ADESIONE DAL 70% AL 95%/RPT - Da ieri sera e' in corso lo sciopero dei Macchinisti e dei Capitreno dell'Or. Lo riporta ilsecoloxix.it