Sciopero generale Piantedosi | Indagini su manifestazioni e azioni coordinate in Italia

“In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio, parlando delle recenti manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Il ministro dell’Interno: “Segnalata la ricomparsa di nostalgici della lotta armata”. “I nostri investigatori segnalano la ricomparsa di alcuni nostalgici della lotta armata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

