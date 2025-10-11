“In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio, parlando delle recenti manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Il ministro dell’Interno: “Segnalata la ricomparsa di nostalgici della lotta armata”. “I nostri investigatori segnalano la ricomparsa di alcuni nostalgici della lotta armata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero generale, Piantedosi: “Indagini su manifestazioni e azioni coordinate in Italia”