Sciopero generale Piantedosi | Indagini su manifestazioni e azioni coordinate in Italia
“In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio, parlando delle recenti manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Il ministro dell’Interno: “Segnalata la ricomparsa di nostalgici della lotta armata”. “I nostri investigatori segnalano la ricomparsa di alcuni nostalgici della lotta armata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
"DI NUOVO IN PIAZZA" Sciopero generale, gli organizzatori: “Di nuovo in piazza, siamo 8mila” Leggi l'articolo: https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/sciopero-generale-gli-organizzatori-di-nuovo-in-piazza-siamo-8mila-a281300 Foto: CSdL, CDLS, US - facebook.com Vai su Facebook
Bloccare tutto, letteralmente. Durante lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla, decine di manifestanti hanno occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa - X Vai su X
Sciopero generale, affondo di Piantedosi sulla Cgil: “Voleva la rivolta sociale, ringrazio le forze dell’ordine” - Il ministro dell’Interno alla Leopolda contro la protesta del sindacato: “Ma Gaza è un tema nobilissimo. Scrive msn.com
Piantedosi: “Sciopero per la pace? Mi sfugge l’utilità”/ “Gaza strumentalizzata per attaccare il governo” - Pal: "Mi sfugge utilità sciopero per la pace. Riporta ilsussidiario.net