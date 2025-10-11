Sciopero a Il Tirreno | contestazione disciplinare illegittima a un sindacalista Il sostegno di Fnsi e Ast

L'assemblea dei redattori de "Il Tirreno", all'unanimità, ha proclamato lo sciopero immediato per impedire l'uscita del giornale domenica 12 ottobre, fra l'altro giornata di elezioni regionali in Toscana, "dopo la contestazione disciplinare a un componente del Comitato , per una situazione che lo vedeva impegnato nelle sue prerogative sindacali. Provvedimento gravissimo e del tutto ingiustificato" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

