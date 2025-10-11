Sciopera il personale di Assa | per 2 giorni a rischio i servizi di raccolta rifiuti in città

Novaratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate di possibili disservizi nei servizi di raccolta rifiuti a Novara.A darne notizia è Assa, l'azienda che gestisce i servizi di raccolta differenziata e igiene urbana in città.I primi disagi martedì 14 ottobreIn particolare, per un'assemblea del personale indetta dai sindacati Cgil. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

