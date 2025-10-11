Sciopera il personale di Assa | per 2 giorni a rischio i servizi di raccolta rifiuti in città

Due giornate di possibili disservizi nei servizi di raccolta rifiuti a Novara.A darne notizia è Assa, l'azienda che gestisce i servizi di raccolta differenziata e igiene urbana in città.I primi disagi martedì 14 ottobreIn particolare, per un'assemblea del personale indetta dai sindacati Cgil. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sciopera - personale

Lo sciopero di oggi è illegittimo. Chi sciopera - creando disagi a milioni di italiani che si spostano per lavoro o gravi problemi famigliari o di salute - sa che va contro la legge e rischia sanzioni, sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. E nessu Vai su Facebook

Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali - X Vai su X

