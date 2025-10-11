Scintille tra Walter Zenga e Pietro Lo Monaco | i retroscena del Catania in Serie A

Botta e risposta tra Walter Zenga e Pietro Lo Monaco, protagonisti di un confronto a distanza che ha riportato alla luce i loro dissapori ai tempi del Catania in Serie A. L’ex portiere, noto anche per le recenti controversie con il presidente del Siracusa, ha spiegato i motivi della sua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: scintille - walter

L'Alzheimer offusca i miei ricordi, ma il rosa li riporta indietro. Sono Eleanor, 87 anni, e alcuni giorni non riesco a ricordare il nome di mio marito, anche se abbiamo condiviso sei decenni insieme. Walter ha trovato un modo per aiutarmi, non con la medicina, m - facebook.com Vai su Facebook

10/10/25. PORTO VIRO.Ieri sera in sala Eracle il chitarrrista Walter Muto e la splendida voce di Roberta Rosso hanno presentato lo spettacolo musicale tratto dal libro di Muto E TE NE VAI FRA L’ALTRA GENTE, RITRATTO MUSICALE DI MARIA DI NAZARET - X Vai su X

Catania, scintille Zenga-Lo Monaco: “dovevo far giocare alcuni calciatori…”. E il dirigente risponde: “cavolate, taccia…” - Scintille a distanza tra Walter Zenga e Pietro Lo Monaco, insieme a Catania ai tempi degli etnei in Serie A. Lo riporta strettoweb.com

Walter, chi è il padre di Andrea Zenga: rapporti riscoperti dopo il 2021/ “Abbiamo molto in comune” - I due hanno riscoperto il loro rapporto solamente dopo la partecipazione del figlio al GF Walter, padre di Andrea Zenga, chi è: un rapporto ... ilsussidiario.net scrive