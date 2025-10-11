Schlein replica a Meloni | Opposizione come i terroristi? Mai sentito in democrazia Invito ad abbassare i toni
“Vorrei fare un invito, alla presidente del Consiglio e al Governo, ad abbassare i toni “. La segretaria del Pd Elly Schlein – a margine del congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia in corso a Genova – replica alle dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha “paragonato la sinistra italiana ad Hamas “: “ Non si è mai sentito in una democrazia che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni – dichiara Schlein – invito veramente tutti ad abbassare i toni e ad affrontare invece con spirito costruttivo la discussione sulla manovra, perché non ci sono misure che possano far riprendere la nostra economia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
