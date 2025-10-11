Schlein-Meloni scontro totale | Mai visto in democrazia una premier che dà dei terroristi alle opposizioni
La politica italiana è stata recentemente teatro di uno scontro verbale acceso che ha visto contrapporsi la leader del Partito Democratico ( PD ), Elly Schlein, e la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. L’epicentro della controversia è stato il paragone, ritenuto grave e inopportuno da Schlein, che Meloni avrebbe fatto tra la sinistra italiana e l’organizzazione palestinese Hamas. Questo episodio ha sollevato un dibattito non solo sulla qualità del confronto politico nel Paese, ma anche sull’urgenza di affrontare questioni economiche e sociali cruciali che, secondo l’opposizione, restano irrisolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
