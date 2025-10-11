Schlein ‘abbiamo vinto in diverse regioni consolidare alleanza progressista’
''la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno''.
Schlein: “La scuola è peggiorata con il centro-destra al governo”. Valditara risponde: “Non ne azzecca una, parla senza conoscere. Presto dossier con quello che abbiamo fatto”
Schlein: Abbiamo raccolto 100 mila firme per riportare in Aula legge su salario minimo – Il video
Schlein attacca Valditara: “Alla scuola servono investimenti, non regole più rigide. La risposta del Ministro: “Barzellette, abbiamo messo oltre 4,5 miliardi in più”
Brutta sconfitta in #Calabria. Schlein: "Le elezioni che abbiamo vinto, le abbiamo vinte con questa unità". Peccato che anche quelle che abbiamo perso le abbiamo perse con la stessa unità. L'alternativa non si fa sommando i numeri ma costruendola politicam
È stata una giornata intensa che è partita stamattina da Santa Maria di Catanzaro, dove ho incontrato cittadini e ascoltato i loro racconti e le loro difficoltà. Nel pomeriggio, a Lamezia Terme insieme a Elly Schlein, abbiamo tenuto un comizio molto partecipato,
Pd, l'harakiri di Schlein. Così Conte ha vinto le sue regionali - Tra il miracolo di San Gennaro ed il palio di Siena, atteso, acclamato eppure contrastato fino all'ultima curva.
Turismo, Meloni contro Schlein: "Dice falsità, numeri in crescita". Ma anche Salvini ammette: "I salari vanno alzati" - "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia".