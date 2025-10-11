Schlein a Genova | Invito la presidente del Consiglio ad abbassare i toni | Video

La segretaria Dem su Meloni: “In democrazia non si è mai sentito che la premier desse dei terroristi alle opposizioni”. Oggi incontrerà Salis e i volontari di Music for Peace. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

schlein genova invito presidenteSchlein: 'L'opposizione come i terroristi? Mai sentito in democrazia' - La segretaria del Pd dopo l'attacco della premier alla sinistra: 'Meloni ed il governo abbassino i toni' (ANSA) ... Scrive ansa.it

