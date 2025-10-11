Schlein a Genova | A Meloni chiedo di abbassare i toni

“Invito la presidente del Consiglio e il governo ad abbassare i toni”. Dal congresso di Area Democratica per la Giustizia in corso a Genova, la segetaria del Partito Democratico Elly Schlein torna a chiedere un clima politico più sereno dopo le tensioni delle ultime ore. “Abbiamo sentito parole. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

