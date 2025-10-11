Schifani | Mi chiamano diesel sono sereno e vado avanti Il presidente della Regione a Galati Mamertino per il festival del giornalismo enogastromico

«Sono del segno zodiacale del Toro, mi chiamano diesel. Ho scoperto che è il mio nomignolo, me lo ha detto un medico. Bisogna andare avanti. È dura ma lavoriamo, certe volte mi stanco, ma quando uno vuole va avanti, come un diesel appunto. Sono sereno e pacato». Cosi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a Galati Mamertino (Messina) dove è in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

