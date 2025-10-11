schianto tra auto e moto nel casertano muore centauro 56enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 56enne è morto a Bellona, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 333. L’uomo era in sella ad una moto quando ha impattato frontalmente contro un’autovettura che marciava nel senso opposto; in seguito all’urto, il 56enne, originario di Capua, è stato sbalzato per diversi metri rovinando al suolo, ed è morto sul colpo. Il conducente della vettura si è fermato chiamando i soccorsi. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato i rilievi dell’incidente. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia, mentre il conducente della vettura, una Jaguar, è stato denunciato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

