Schianto frontale tra auto a Bolgare | morta una ragazza di 23 anni altri 4 feriti

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo). I fatti si sono verificati sulla strada statale 91 bis quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - frontale

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

Schianto frontale tra auto e scooter: 48enne gravissimo al Maggiore

Schianto frontale durante un sorpasso, terribile incidente! Coinvolti cinque giovanissimi: “Auto cappottata”

schianto frontale auto bolgareSchianto frontale tra auto a Bolgare: morta una ragazza di 23 anni, altri 4 feriti - Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo) ... Scrive fanpage.it

schianto frontale auto bolgareBolgare, frontale nella notte: muore una ragazza di 23 anni. Gravissimo un coetaneo - Foto - Violento impatto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre tra due auto con a bordo ventenni lungo la provinciale 91 bis ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Frontale Auto Bolgare