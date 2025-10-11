Schianto frontale tra auto a Bolgare | morta una ragazza di 23 anni altri 4 feriti
Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo). I fatti si sono verificati sulla strada statale 91 bis quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: schianto - frontale
