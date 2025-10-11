Scempio a Santo Stefano Messina Servizi rimuove l' ennesima discarica

C'è chi sporca e chi pulisce. Ruoli opposti in una “battaglia” che va avanti da tempo, lato oscuro di una città che, per colpa di una minoranza, fatica ad adeguarsi alla civiltà. L'ennesimo scempio a Santo Stefano Briga, più precisamente in contrada Mangani. Lì da settimane ignoti alimentavano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

