Scavi al Dosso del Castello di Teglio | emergono sepolture e una forgia medievale
Giovedì 2 ottobre il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo, impegnato nel progetto Interreg Archeo ALPS, ha presentato al Dosso del Castello di Teglio i risultati della campagna archeologica del 2025. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e il Comune di Teglio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
