Scavalcò recinzione dell' aeroporto di Linate e bloccò la pista rimpatriato tunisino sbarcato a Lampedusa

È stato rimpatriato ieri dalla polizia di Stato di Milano il tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio, che lo scorso 19 settembre venne denunciato dalla polizia di Frontiera di Linate per attentato alla sicurezza dei trasporti per aver scavalcato la recinzione che delimita il runway. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Piange, scavalca la recinzione e vuole gettarsi dal cavalcavia di Gallo di Petriano: i carabinieri salvano una... - X Vai su X

Scavalcò recinzione e invase pista Linate, rimpatriato - E' stato rimpatriato il tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, deferito all'autorità giudiziaria dalla Polizia di frontiera di Linate lo scorso 19 settembre ... Lo riporta msn.com

Milano, bloccò l'aeroporto di Linate per ore dopo aver scavalcato la recinzione: rimpatriato tunisino 30enne - Il tunisino era sbarcato in Italia dalla frontiera di Lampedusa il 28 aprile 2021 e aveva chiesto protezione internazionale, in realtà aveva alle spalle diversi precedenti penali per stupefacenti, mal ... Si legge su milano.corriere.it