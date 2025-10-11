Scavalcò recinzione dell' aeroporto di Linate e bloccò la pista rimpatriato tunisino sbarcato a Lampedusa

È stato rimpatriato ieri dalla polizia di Stato di Milano il tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio, che lo scorso 19 settembre venne denunciato dalla polizia di Frontiera di Linate per attentato alla sicurezza dei trasporti per aver scavalcato la recinzione che delimita il runway. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

