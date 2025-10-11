Scavalca la recinzione dell' aeroporto di Linate e blocca la pista | rimpatriato 30enne
Rimpatriato il tunisino di 30 anni che lo scorso 19 settembre aveva scavalcato la recinzione dell'aeroporto di Milano Linate bloccando per diverse ore la pista di rullaggio e, dunque, il traffico aereo. L'uomo era risultato irregolare in Italia. Il blitz a LinateIl blitz era scattato intorno alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
