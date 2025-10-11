Scandone Avellino pausa senza sosta | preparazione intensa verso il derby con Angri
Ancora un weekend senza partite ufficiali per la Scandone Avellino, costretta prima al riposo forzato in seguito al ritiro dal campionato di Ferentino e poi al turno di pausa previsto dal calendario. Nonostante l’assenza di impegni ufficiali, il gruppo biancoverde non si è fermato: gli uomini di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scandone, Ragusa: "Puntiamo dritti alla promozione" Tornato in Irpinia dopo la prima esperienza nel periodo Covid, il centro della Scandone Jacopo Ragusa è più maturo ed esperto
