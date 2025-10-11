scandicci ultimo weekend per la fiera

Scandicci, 11 ottobre 2025 – Domenica chiude i battenti la kermesse di Scandicci con una domenica a tutto sole. Spazio per le ultime occasioni, coi prezzi stracciati che gli espositori proporranno agli acquirenti per riportare a casa meno mercanzia possibile. E l’ultimo appuntamento per quest’anno con gli eventi collaterali di un programma davvero ricco di iniziative, cultura, intrattenimento, discussione. Si comincia cono un trekking, ritrovo alle 8,15 in piazzale della Resistenza, con l’escursione a piedi dalla via dei 3 Fiumi alle colline di Scandicci a cura del Cai di Scandicci. Al Palazzetto dello sport, ultimo giorno per Euromineralexpo, la mostra mercato di minerali e fossili organizzata dal Bologna Mineral Service, in collaborazione con GAMPS e altre associazioni toscane del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

