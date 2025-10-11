Scandicci doma Perugia e resta a punteggio pieno | 3-1 dopo due ore!

La Savino Del Bene Scandicci conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 3-1 la Bartoccini-MC Restauri Perugia nella seconda giornata di Serie A1 femminile. Al Pala Big Mat di Firenze, la squadra di Marco Gaspari soffre a tratti, ma impone la propria qualità e chiude la contesa con il parziale decisivo del quarto set (26-24). La formazione umbra di Andrea Giovi esce a testa alta, dopo aver giocato una gara coraggiosa e ben organizzata, soprattutto nella fase centrale del match. Scandicci parte con autorità, sfruttando il servizio e l’efficacia in attacco di Antropova e Bosetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

