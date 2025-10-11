Scandicci ciclista muore investito da un’auto
Tragedia a Scandicci. Un ciclista di 74 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre, in via Ponchielli all’altezza dell’incrocio con via Don Perosi nel cuore della zona industriale. L’uomo, Giuseppino Mancosu. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Incidente mortale a Scandicci, ciclista investito da un'auto perde la vita
Incidente mortale a Scandicci, ciclista investito da un'auto perde la vita - L'impatto provocato probabilmente dal sole basso che ha tolto visibilità al conducente della vettura.
Muore sbalzato dalla bicicletta. Via Ponchielli, tragedia all'incrocio - La vittima, Giuseppino Mancosu, 74 anni, è stato trovato in arresto cardiaco.