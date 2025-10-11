Stanotte all’Hard Rock Stadium di Miami l’Argentina ha battuto 1-0 il Venezuela. Ma a colpire più del risultato è stata l’assenza di Leo Messi in campo: il capitano era in tribuna, spettatore e non protagonista. Scaloni ha poi spiegato il motivo della mancata convocazione. Scaloni non convoca Messi. Da Mundo Deportivo emerge: “Lo staff ha preferito concedergli un periodo di riposo, a causa del grande carico di partite affrontate nell’ultimo mese con l’Inter Miami: sette incontri in soli 27 giorni. Inoltre, questa serie di partite ha incluso lunghi viaggi verso New York e Toronto, particolarmente importanti perché coincidenti con la fine della stagione regolare della Mls”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Scaloni spiega l’assenza di Messi: «In gare così voglio provare nuove soluzioni»