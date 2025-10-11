Scaloni spiega l’assenza di Messi | In gare così voglio provare nuove soluzioni
Stanotte all’Hard Rock Stadium di Miami l’Argentina ha battuto 1-0 il Venezuela. Ma a colpire più del risultato è stata l’assenza di Leo Messi in campo: il capitano era in tribuna, spettatore e non protagonista. Scaloni ha poi spiegato il motivo della mancata convocazione. Scaloni non convoca Messi. Da Mundo Deportivo emerge: “Lo staff ha preferito concedergli un periodo di riposo, a causa del grande carico di partite affrontate nell’ultimo mese con l’Inter Miami: sette incontri in soli 27 giorni. Inoltre, questa serie di partite ha incluso lunghi viaggi verso New York e Toronto, particolarmente importanti perché coincidenti con la fine della stagione regolare della Mls”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: scaloni - spiega
#Argentina, #Scaloni spiega l'esclusione di #Messi col #Venezuela: "Volevo provare la coppia d'attacco #Lautaro-#Alvarez" https://fcinternews.it/focus/argentina-scaloni-spiega-l-esclusione-di-messi-col-venezuela-volevo-provare-la-coppia-d-attacco-lautaro-a - X Vai su X
I solerti varisti che passano minuti a vedere se nei gol #juventus ci si può attaccare a qualcosa o spendono minuti e minuti sul gol di Adzic per dire che " non c'è nulla " Poi guardi il rilgore ridicolo concesso al Milan e scopri che in 30" il varista non spiega il p - facebook.com Vai su Facebook
Scaloni spiega l’assenza di Messi: «In gare così voglio provare nuove soluzioni» - Scaloni chiarisce l’assenza di Messi nelle convocazioni contro il Venezuela (1- ilnapolista.it scrive
Scaloni: "Emozioni forti per l’ultima gara di Messi in Argentina, ma potrebbe tornare" - 0 dell’Argentina contro il Venezuela, match che ha segnato l’ultimo incontro ufficiale di Lionel Messi in patria. Segnala tuttomercatoweb.com