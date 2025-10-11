Scaloni rivela | Ho deciso che Leo non avrebbe giocato volevo mettere alla prova Lautaro

Inter News 24 Scaloni rivela in conferenza stampa i motivi del non utilizzo di Mesis nell’amichevole contro il Venezuela vinta 1-0 e con Lautaro decisivo. Lionel Scaloni, ct dell’ Argentina, ha spiegato in conferenza stampa la sua scelta di lasciare Lionel Messi in panchina durante l’amichevole contro il Venezuela a Miami e vinta 1-0, preferendo schierare Lautaro Martínez e Julian Álvarez come coppia d’attacco con l’interista rivelatosi decisivo nell’assist a Lo Celso per il gol vittoria. Una decisione che ha suscitato attenzione, soprattutto considerando l’importanza di Messi per la Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

