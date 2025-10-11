Scalera garante detenuti sul femminicidio di Lettomanoppello | Fragilità psichiche gravi peggiorano in carcere
Una riflessione sul ruolo del carcere nei casi di persone con malattie psichiatriche.È quella che fa Monia Scalera, garante dei detenuti della Regione Abruzzo, parlando del femminicidio di Lettomanoppello.«Il tragico femminicidio di Lettomanoppello impone una riflessione profonda e urgente sul.
Donati ventilatori, congelatori e biliardini al carcere di Chieti: l'Abruzzo raccoglie l'invito della garante dei detenuti Scalera
