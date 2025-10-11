Sbalzato sull' asfalto dopo lo scontro con un' auto ferito motociclista 88enne
È praticamente illeso l'88enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell'11 ottobre a Chiavenna Landi. L'uomo era in sella alla sua Ducati 916 quando, per cause al vaglio, si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. È stato soccorso dalla Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: sbalzato - sull
Violento scontro auto-moto in tangenziale: biker sbalzato sull'asfalto, lunghe code
Violento schianto auto-moto: sbalzato dalla sella, biker 'vola' sull'asfalto
Schianto tra un motorino e due auto, giovane sbalzato sull'asfalto: è grave in ospedale
Sono gravi le condizioni dell'agricoltore che questa mattina è stato tamponato violentemente da un SUV mentre percorreva la ss7 a Francavilla Fontana. L'uomo, impegnato nella vendemmia, è stato sbalzato sull'asfalto a causa del tremendo impatto con l'auto - facebook.com Vai su Facebook
Scontro moto-auto in centro paese, ragazzo sbalzato sull'asfalto: 15enne trasportato all'ospedale - 30 di oggi, venerdì 10 ottobre, in via Murialdo che collega la piazza di C ... ildolomiti.it scrive
Frontale auto-moto, il centauro fa un volo di 15 metri - Intorno alle 19 e 30 di stasera, 8 ottobre: l'uomo è stato portato in ospedale in ambulanza. Come scrive udinetoday.it