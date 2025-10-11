Sbalzato sull' asfalto dopo lo scontro con un' auto ferito motociclista 88enne

È praticamente illeso l'88enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell'11 ottobre a Chiavenna Landi. L'uomo era in sella alla sua Ducati 916 quando, per cause al vaglio, si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. È stato soccorso dalla Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it