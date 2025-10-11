Modifiche della sosta per garantire l’incolumità di studenti e personale: scatta la rivoluzione della mobilità in via Vecchini, all’esterno del cancello dell’ istituto Savoia-Benincasa. Una misura assai doverosa e probabilmente tardiva quella messa in atto dall’amministrazione comunale, tramite il comando della polizia locale. Una serie di provvedimenti per garantire il massimo della sicurezza agli studenti e al personale dello storico plesso scolastico, tornato attivo da due anni a questa parte, ma con un sistema viario molto diverso rispetto agli anni ‘80 e ‘90. Nuovi divieti e segnaletica, obblighi di traffico, sistemi per attraversamenti pedonali e riduzione della velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savoia, studenti e prof a rischio. Marciapiede vietato dopo i crolli. Scatta la rivoluzione della viabilità