Il 1979 non fu solo l’ultimo anno di vita di Demetrio Stratos, fu l’inizio anche di un nuovo corso per il Teatro dell’Elfo. Infatti, Stratos, pur non avendo del tutto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Satyricon, il “segreto” di Demetrio Stratos