sarno inaugurato il nuovo rifugio comunale per cani

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato inaugurato ieri mattina, in Via Sarno–Striano, località Farricella, il nuovo rifugio comunale realizzato dal Comune di Sarno in collaborazione con l’Associazione Animalista “Il Rifugio di Fortuna ODV”. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. “Il rifugio comunale è un luogo sicuro per i cani abbandonati o maltrattati. Ringrazio i volontari dell’Associazione Il Rifugio di Fortuna ODV per l’impegno e la cura con cui si dedicano ogni giorno a questo importante compito”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

