Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv una nuova puntata | le anticipazioni e gli argomenti

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un filo sottile che unisce la nostra spinta al progresso e la distruzione del mondo che ci ospita: più l’umanità accumula ricchezze, più si allontana dall’equilibrio naturale che le permette di esistere. Da qui parte il nuovo appuntamento con “Sapiens - Un solo pianeta”, il programma. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sapiens - pianeta

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025

Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 agosto 2025

Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni e gli argomenti - Con lo speciale "Foresta Madre" Mario Tozzi ci permette di addentrarci in Amazzonia, polmone verde drammaticamente deforestato dall'uomo ... Lo riporta today.it

sapiens pianeta stasera tvSapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre - Sapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre 2025, alle ore 21. Si legge su tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Sapiens Pianeta Stasera Tv