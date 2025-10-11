A partire da questa settimana, gli abbonati Netflix possono finalmente giocare sulla propria smart TV, trasformando il telefono in un controller. Non è fantascienza, è la naturale evoluzione di una strategia che il colosso dello streaming sta mettendo a punto da almeno due anni. E se fino a ieri l’esperienza gaming di Netflix sembrava confinata al piccolo schermo mobile, oggi il salotto diventa il nuovo campo da gioco. La notizia arriva dopo un lungo periodo di gestazione. I primi segnali risalgono all’inizio del 2023, quando emersero indiscrezioni sugli sforzi di Netflix per portare i propri titoli mobile sulle televisioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sapete che Netflix ora vi fa giocare sulla TV ai suoi videogiochi? Ecco come fare