Sapete che lavoro fa oggi Katia Pedrotti la moglie di Ascanio Pacelli? Nuova vita per la ex gieffina

A vent’anni dal Grande Fratello, Katia Pedrotti ha cambiato vita: oggi è una professionista affermata e vive un amore solido con Ascanio Pacelli, nonostante le difficoltà affrontate negli anni. Leggi anche: La doppia tragedia di Ascanio Pacelli: la malattia del figlio e della madre, momento di grande dolore Sono passati oltre due decenni da quando Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti tra le mura della Casa del Grande Fratello, ma la loro storia d’amore continua a essere una delle più amate del reality di Canale 5. Oggi, la coppia ha scelto una vita lontana dai riflettori e Katia, che ha trasformato la notorietà in un trampolino per una nuova carriera, racconta un presente sereno, diviso tra famiglia, lavoro e passioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

