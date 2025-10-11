Sant’Angelo Lodigiano dal 22 ottobre una delle vie principali del comune diventerà a senso unico

SantAngelo Lodigiano – Cambia la viabilità in via Pandini a Sant'Angelo Lodigiano: senso unico e più sicurezza per tutti. Dal 22 ottobre 2025 scatta la modifica sperimentale al traffico: marciapiede rinnovato, nuovi parcheggi e maggiore tutela per pedoni e automobilisti. Da martedì 22 ottobre 2025 entra in vigore una modifica importante alla circolazione: in via Pandini sarà istituito un senso unico di marcia nel tratto compreso tra piazza Caduti e via Puccini, in direzione via Diaz, come già avviene nei giorni di mercato. Contestualmente, scatterà anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo la via, dal civico 26 fino a via dei Mille. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

