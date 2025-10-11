sansovino castiglionese il derby per puntare in alto

di Matteo Marzotti È atteso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Le Fonti di Monte San Savino per l’anticipo del campionato di Eccellenza del girone B. I padroni di casa della Sansovino (nella foto a sinistra Alessio Sacconi) affronteranno infatti la Castiglionese (nella foto a destra Daniele Menchetti) nel derby della Valdichiana. Una partita attesa da entrambe le parti: basti pensare che da Castiglion Fiorentino potrebbero arrivare almeno 150 sostenitori. Intanto in queste ultime ore ha tenuto banco il mercato. La Sansovino ha salutato Gioele Zellini. L’esterno arrivato in estate dal Figline lascia la maglia arancioblù dopo pochi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

