Sansovino-Castiglionese Il derby per puntare in alto
di Matteo Marzotti È atteso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Le Fonti di Monte San Savino per l’anticipo del campionato di Eccellenza del girone B. I padroni di casa della Sansovino (nella foto a sinistra Alessio Sacconi) affronteranno infatti la Castiglionese (nella foto a destra Daniele Menchetti) nel derby della Valdichiana. Una partita attesa da entrambe le parti: basti pensare che da Castiglion Fiorentino potrebbero arrivare almeno 150 sostenitori. Intanto in queste ultime ore ha tenuto banco il mercato. La Sansovino ha salutato Gioele Zellini. L’esterno arrivato in estate dal Figline lascia la maglia arancioblù dopo pochi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sansovino - castiglionese
Eccellenza: gli impegni delle aretine. Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese. Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata. La Sangio di Calderini va in cerca di conferme
Amaranto Channel. . Anticipo del campionato di Eccellenza domani per la Sansovino che ospita la Castiglionese in un derby che promette scintille. #Sansovino #AmarantoChannel - facebook.com Vai su Facebook
Sansovino-Castiglionese. Il derby per puntare in alto - Chini vuole conferme dai suoi mentre Cardinali cerca la prima vittoria. Scrive sport.quotidiano.net
C’è il derby per la Sansovino. Sangio, occhio ai tanti ex - Eccellenza: i padroni di casa vanno all’attacco degli azzurri valdarnesi Calderini può contare anche sull’arrivo del trequartista classe 2007 Danesi . Come scrive lanazione.it