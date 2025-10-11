Sanità modenesi sempre più disillusi Tre su quattro scelgono il privato
Un rapporto non semplice, se pur valutato ancora in modo mediamente positivo. La sanità locale viene promossa dai modenesi, che però mostrano una fiducia in calo verso il servizio sanitario nazionale e ricorrono sempre di più agli ambulatori privati.E' quanto emerge nella ricerca, commissionata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - modenesi
Sanità pubblica in piena crisi, la “disillusione” dei modenesi. Ai dati certificati dalla fondazione GIMBE fa eco il sondaggio della Fondazione Del Monte su 638 cittadini che confermano il giudizio generale “più che sufficiente” ma con la “netta percezione di un - facebook.com Vai su Facebook
GIMBE, 13 MILIARDI IN MENO ALLA SANITÀ NEGLI ULTIMI 3 ANNI Spesa famiglie a 41 mld ed il 10% non si cura. L'agonia del Servizio Sanitario Nazionale apre al privato https://ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2025/10/08/gimbe-13-milia - X Vai su X