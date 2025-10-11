Sanità in crisi | liste d’attesa bocciate Tre cittadini su 4 scelgono il privato
Modena, 11 ottobre 2025 – La sanità pubblica a Modena tiene ancora, ma scricchiola. E i modenesi lo sanno bene: quasi uno su due nell’ultimo anno ha dovuto rinunciare a visite o esami presso il servizio pubblico a causa di liste d’attesa troppo lunghe. È il dato più preoccupante che emerge dalla ricerca “I Modenesi e la sanità”, presentata ieri durante l’iniziativa promossa dalle Fondazioni Mario Del Monte ed Ermanno Gorrieri insieme al Centro Analisi Politiche Pubbliche dell’Unimore. L’indagine, condotta tra maggio e giugno su un campione rappresentativo di 638 cittadini maggiorenni, fotografa una realtà a due velocità: da una parte servizi sanitari che i modenesi giudicano ancora migliori della media nazionale, dall’altra un sistema percepito in affanno, che non riesce più a rispondere nei tempi giusti ai bisogni di cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
