Sanità e liste d' attesa il punto della Proietti sulla Usl Umbria 1 | Circa 13mila prestazioni in attesa

“Non ci sono più prestazioni derivanti dal 2024. Quelle in attesa sono circa 13mila. Nessuna di queste è urgente e sono solo le 170 prestazioni di classe B breve da erogare entro dieci giorni”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, stila il punto della situazione sulle liste. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it