Sangue in Montagnola rissa a colpi di machete | 3 feriti in ospedale

Bologna, 11 ottobre 2025 – Sabato pomeriggio di sangue nel parco della Montagnola. Il bilancio è di tre feriti, portati in ambulanza all’ospedale Maggiore in codice di media gravità, colpiti da numerosi fendenti in diverse parti del corpo. È successo poco prima delle 18,30, quando è scoppiata una rissa nel giardino pubblico del centro storico, tra il viavai del weekend e la folla del mercato settimanale, a un passo da Filla e a una manciata di metri dall’ingresso dell’asilo nido. Protagonista della vicenda, che ha comportato l’intervento di tre Volanti della polizia e quello dei sanitari del 118, arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza e un’automedica, un gruppo di ’maranza’ che ha seminato il panico nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
