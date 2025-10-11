Sanae Takaichi chi è la futura premier del Giappone che si rilassa suonando la batteria

Roma, 11 ottobre 2025 - Dai Black Sabbath alla motocicletta, lasciata per seguire la carriera politica (Kawasaki Z400GP), Sanae Takaichi si accinge diventare il prossimo premier del Giappone. L'ex ministra dell'Interno e della Sicurezza economica nei governi di Shinz? Abe il 4 ottobre è stata eletta leader del Partito liberaldemocratico (Pld, la prima donna in assoluto), principale forza di governo del Paese asiatico, e si avvia ad assumere, ma non è scontato, la guida dell'esecutivo dopo l’uscente premier Shigeru Ishiba, e dopo un voto del parlamento in programma il 15 ottobre. Takaichi rappresenta l'ala più conservatrice e nazionalista del partito e si ispira a Margaret Thatcher. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

